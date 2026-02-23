19日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、チーム初となるクラウドファンディングを実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は、さぎんコネクトのクラウドファンディングシステム「YOKATO！」を利用し、佐賀県の小学生にバレーボールの寄贈を通じてスポーツの素晴らしさをプレゼントするもので、目標金額は2,000,000円に設定されている。