◇大学・社会人野球オープン戦法大7―7ENEOS（2026年2月23日法大G）大阪桐蔭からENEOSに入社したルーキー中野大虎投手が社会人デビューを果たした。4回の1イニングを投げ、1発は浴びたが1失点で投げ切った。「緊張はなかったです。ボールが高めにいってしまって、風もあったので。ただストレートは行っていたし、これからは精度を上げていきたい」と笑顔も。宮沢健太郎監督も「いいストレートを投げていたし楽しみだよ