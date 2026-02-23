◇大学・社会人野球オープン戦法大7―7ENEOS（2026年2月23日法大G）東京六大学野球の法大が23日、今季初オープン戦を行い都市対抗常連のENEOS相手に引き分けた。昨秋、1年生ながら4本塁打を放って注目を浴びた井上和（駿台甲府）はこの日2番DHでスタメン出場。連続三振の3打席目、低めのストレートを逆方向の左翼へライナーで叩き込んだ。5打数1安打1打点3三振と内容は今イチだが、パワーは健在でスタンドのファンを喜ば