大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で幕内上位へ番付を上げ、初の上位総当たりの15日間に臨む幕内・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が23日、出身地の京都市で激励会に臨んだ。師匠の伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨）、父の甲山親方（元幕内・大碇）らと出席し、200人以上の支援者から激励を受けた。「（春場所では）大相撲に入ってからの夢だった結びの一番で相撲が取れるかも知れない。最後の相撲に相応しい、日