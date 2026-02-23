俳優成田凌（32）が22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。専属モデルを務めていたメンズファッション誌「MEN'S NON−NO（メンズノンノ）」（集英社）で嫉妬した先輩を告白した。成田は「みるみる坂口（健太郎）くんが売れていくところを見て、車で迎えが来てるとか、目の前でどんどんステップアップしてる姿とか見ると、何とも言えない、応援したい気持ちももちろんあるし、それは今でも変わらない