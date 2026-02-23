公務上の不正行為で逮捕されたアンドルー元王子はヘンリー王子との復縁に意欲的と言われているが、妻のメーガン妃は「彼に嫌悪感を抱いている」と関係者が証言した。パキスタンの最大紙「ニュース・インターナショナル」が先日、報じた。関係者によると１９日に逮捕されたアンドルー元王子ことアンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー容疑者は、自分とヘンリー王子が同じく王室から疎外されていると感じており、逮捕前から