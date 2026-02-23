演歌歌手の山内惠介（４２）が２３日、東京・富岡八幡宮で、ニューシングル「この世は祭り」（２月２５日発売）のヒット祈願を行った。この日は春一番が吹く快晴のもとでヒット祈願を敢行。山内は「僕、小さいころ芸名を考えたのは『あおぞらのぼる』っていう名前でした。本名でやってますけど。亜大好き、青空」と春の風を吸い込んだ。また、子どものころから好きだったという一輪車に乗る姿もお披露目。笑顔でサドルにま