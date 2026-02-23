Photo: みのくるみ ROOMIE 2025年12月20日掲載の記事より転載 冬になると欠かせない加湿器。でも、お手入れや給水が億劫で、使うのがだんだん面倒になってしまっていました。そんな中で昨年導入してみたのが、話題のスチーム式加湿器。使い始めて早1年経ちますが、本当にお手入れが快適で、加湿器を使うハードルがすごく低くなったんです。選んだのは、ドウシシャの「スチーム式加湿器」