歌手の小林幸子が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。「幸子会」なる女子会を開いたことを明かした。小林は「先日、第２回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました！！」と報告した上で「林真理子さんの仕切りで始まったこの会みんな、お仕事が違う女子会メンバーは、林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥様で、元超アイドルだった麻巳子ちゃん！」と異色のメンバー構成。