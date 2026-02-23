1月後半から2月にかけて最強で最長クラスの寒波が襲来しており、東京でも2年ぶりの積雪が観測されました。寒い日が続くと食べたくなるのが「おでん」などのホカホカ料理ですね。今回は、冬に食べたくなる「おでん」と、「こだわり酒場のレモンサワー〈五段重ね〉」を一緒に楽しんでみました。○濃いめの王道「こだわり酒場のレモンサワー〈五段重ね〉」「こだわり酒場」は、おうちでの晩酌がより豊かで楽しいものになるようにとの