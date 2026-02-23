ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の入場の際の行動に、海外からも驚きの声が上がった。スピードスケート男子の森重航とフィギュアスケート女子の坂本花織が日本の旗手を務めた閉会式。各