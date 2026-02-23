JOCがインスタグラム更新22日（日本時間23日）に閉幕したミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケートの日本勢が躍動した。日本オリンピック委員会（JOC）は選手とコーチの絆を示す写真をインスタグラムに公開。ファンからは様々な声が上がった。JOCのインスタグラム公式アカウント「TEAM JAPAN」は、「その強い絆でともに掴んだメダル」として4枚の写真を投稿した。男子で銅メダルの佐藤駿と日下匡力コーチが抱き合い、男