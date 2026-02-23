ダービー大敗のトッテナムにOBのジェイミー・レドナップ氏が警告イングランド・プレミアリーグのトッテナムは現地時間2月22日、リーグ第27節でアーセナルと対戦。ノースロンドン・ダービーで1-4の完敗を喫した。トッテナムOBのジェイミー・レドナップ氏は、パフォーマンスが上がらなければ降格が現実になると警告した。トットナムはトーマス・フランク監督から元クロアチア代表イゴール・トゥドール氏に監督交代しての初陣だっ