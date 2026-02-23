◇オープン戦中日―ロッテ（2026年2月23日北谷）中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手（32）が「4番・一塁」でスタメン出場し、待望の一発を放った。4―0の3回先頭の第2打席だった。左腕・カスティーヨの初球、外角低めストレートをフルスイング。右中間席へ豪快に放り込む“来日1号”だ。サノーは、1メートル96、126キロの規格外サイズで愛称は「ゴリラ」。悠々とダイヤモンドを一周。ベンチ前では、ゴリラの四足歩