◇オープン戦阪神―日本ハム（2026年2月23日名護）阪神の近本光司外野手（31）が日本ハム戦で「1番・中堅」でスタメン出場。注目株の達との対戦で、初球も151キロ直球を右前打し、前日22日のヤクルト戦での奥川からの遊撃内野安打に続き、2試合連続安打とプロ8年目のシーズンで好スタートを切った。「スイングしたいときにスイングを仕掛けられているので、その点はうまく振り出せてるのかなと思う」と振り返った近本だ