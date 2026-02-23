演歌歌手の山内惠介さんが23日、富岡八幡宮で新曲『この世は祭り』のヒットを祈願したイベントを開催。特技だという一輪車を披露しました。 【写真を見る】【 山内惠介 】一輪車を披露しヒット祈願紅白出場にも意欲「車輪がキラキラ光っていると良い」夜の公園で練習も…子どもたちは「サーッといなくなって」切ないエピソード告白今月25日に発売する新曲は、?この世の中に対するメッセージソング、人生賛歌?だと話