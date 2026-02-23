ソフトバンクの中村晃内野手（36）がきょう23日、筑後市内のファーム施設で練習を行い、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に参加。3打数でヒット性の当たりを2本放った。「良い練習になった。ステップとしては、感覚を上げていく段階」昨年11月5日に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、現在もリハビリ組で練習を続けている。CSファイナルS第4戦の10月18日以来、約4カ月ぶりの実戦形式での打席に「ピッチャーの球を見ることができ