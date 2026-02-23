MLB・ドジャースのフレディ・フリーマン選手の妻チェルシーさんが日本時間23日、自身のInstagramで、フリーマン選手と連名で第4子を妊娠したことを報告しました。フリーマン選手とチェルシーさん、3人の息子とともに写る家族写真を公開。長男・チャーリーくんの手にはエコー写真も写っています。「待ったかいがあったわ。4人目の赤ちゃんがもうすぐ誕生します。私たちの心はすでにいっぱいです。この子を私たちの生活に迎えるお手