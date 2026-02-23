中道改革連合の新代表となった小川淳也氏。幹事長兼選対委員長に、代表の座を争った階猛氏。代表代行には公明党出身の山本香苗氏、政調会長には、同じく公明党出身の岡本三成氏を起用する方針を固め、「いざ再出発」と決意を新たにしたが、先行きには暗雲も…。 【映像】泉健太氏「大間違いだ、バカヤロウ！」中道を激しく批判する瞬間中道改革連合から立候補し落選した島根1区の亀井亜紀子氏、栃木2区の福田昭夫氏、同4