演歌歌手山内惠介（42）が23日、東京・江東区の富岡八幡宮で、25日発売の新曲「この世は祭り」ヒット祈願を行った。ヒット祈願では1輪車を披露。「子供の頃から好きだったんですよ。小学校で習っていた。そういう世代なんですよね」とすると、「そういうのを思い出して、やってみたいなって」とした。この日のために、公園で練習をした。「子供たちが集まっている中に、僕が1輪車に乗って歌いながらいくと、クモの子を散らすように