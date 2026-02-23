66歳の誕生日を迎えられた天皇陛下。記者会見や日々の取材から見えてきたのは、即位から7年近い歩みを重ね、皇后さまと共に困難な人たちに寄り添うという「象徴」としての決意と、愛子さまへの揺るぎない信頼でした。即位から約7年「両陛下らしさ」徐々に6年前、即位後初めての記者会見で、陛下は60歳の還暦となった心境を「『もう還暦』、ではなく、『まだ還暦』」とユーモアを交えて明かされました。明治以降、最も高齢で即位