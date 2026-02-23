演歌歌手山内惠介（42）が23日、東京・江東区の富岡八幡宮で、25日発売の新曲「この世は祭り」ヒット祈願を行った。同曲を「タイトル通り、世の中に対するメッセージソングの人生賛歌」とし、「混沌（こんとん）とした世の中が良くなるような、未来が明るくなるような、そういうメッセージを、この歌を通して伝えたい」と胸を張った。ミュージックビデオ（MV）の撮影は昨年、福島・猪苗代湖で行った。ちょうど熊出没のニュースがあ