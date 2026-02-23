プレミアリーグ第27節トッテナム対アーセナルのノースロンドンダービーは1-4でアウェイチームの完勝に終わった。前半は互いに1ゴールずつを奪う拮抗したゲームだったが、後半はアーセナルがスパーズを圧倒。エベレチ・エゼ、ヴィクトル・ギェケレシュがそれぞれ得点を挙げ、シーズンダブルを達成した。勝利したアーセナルは勝ち点を積み上げ、61ポイントに。2位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけた。この試合結果を受け