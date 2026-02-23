23日、浦和レッズは元日本代表FWオナイウ阿道（30）を完全移籍にて獲得したことを発表した。2014年にジェフユナイテッド千葉でプロキャリアをスタートさせ、その後2017年に浦和へ移籍した同選手。しかし、浦和で定位置を確保することはできず、翌年からレノファ山口FC、大分トリニータへレンタル移籍を果たした。山口ではリーグ戦42試合で22ゴール、大分ではリーグ戦31試合で10ゴールと結果を残したオナイウは2020年に横浜F・マリ