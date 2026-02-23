プレミアリーグ第27節でエヴァートンと対戦するマンチェスター・ユナイテッド。マイケル・キャリック暫定監督体制となってから5戦無敗が続いており、来季のCL出場権を手にするためにも負けられない試合だ。エヴァートン指揮官デイビッド・モイーズはかつてマンUを指揮しており、キャリックとは師弟関係でもある。キャリックは2018年に自伝を出版しているが、そのなかでモイーズ監督に批判的なことも書いていたと『THE Sun』は報じ