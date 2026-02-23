イングランドの2部に相当するチャンピオンシップの第33節シェフィールド・ユナイテッド対シェフィールド・ウェンズデイの一戦が行われ、2-1でホームチームの勝利となった。先にリードを得たのはホームチームだ。元リーズのパトリック・バンフォードが2分に先制点を挙げると、19分にハリソン・バローズに追加点が生まれ、試合を有利に進めていく。しかし、49分にはマンチェスター・シティからレンタルで加わっているカルビン・フィ