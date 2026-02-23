セリエA第26節パルマ対ミランの一戦が行われ、0-1でアウェイチームの勝利となった。試合が動いたのは終盤の80分。パルマが右サイドのCKを獲得し、中央で合わせたのがCBのマリアーノ・トロイロ。打点の高いヘディングでゴールネットを揺らした。敗れたミランは勝ち点を積み上げられず、首位インテルとの勝ち点差は「10」にまで広がってしまった。次節はアウェイでのクレモネーゼ戦が予定されているリーグ戦では開幕節以来の黒星とな