ONE N’ ONLYが、メジャー2ndシングル『WARAiNA』（ワライナ）を結成8周年の記念日となる4月29日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】ONE N’ ONLY、メジャー2ndシングル『WARAiNA』全8形態のジャケ写） 今作の表題曲「WARAiNA」は、突き抜けた多幸感と華やかなパレード感のある、歴代級の笑顔が詰まった“ハイパースマイルソング”。ONE N’ ONLY