アトレティコ・マドリードが、ストラスブールに所属するアルゼンチン代表FWホアキン・パニチェッリの獲得に興味を持っているようだ。今季のラ・リーガで4位に位置しているアトレティコは今冬の移籍市場でナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンと、U-21スペイン代表MFロドリゴ・メンドーサを補強。今夏にも再び中盤強化を行うと予想されており、アタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンが有力ターゲットとなっている。そう