◆オープン戦日本ハム―阪神（２３日・名護）阪神・伏見寅威捕手が、日本ハムからトレード移籍後、実戦初の安打を古巣から放った。５回２死一塁、カウント１―２から日本ハム・宮内の直球を右前にはじき返した。さらに右翼・矢沢の悪送球で得点につながった。試合は１―４と日本ハムにリードされて５回裏を終えた。