「オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハムが珍プレーで失点した。五回２死一塁から阪神・伏見に右前打を浴び、スタートを切っていた一走の高寺は三塁に到達。右翼・矢沢は内野に余裕を持って内野に返球したが、ボールは二塁・カストロの頭を越えて三塁後方へ転々。それを見た高寺が楽々と生還した。お粗末なプレーに、スタンドもどよめき。カストロの後方でカバーに入れなかった遊撃の