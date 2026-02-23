◇侍ジャパンシリーズ日本代表―ソフトバンク（2026年2月23日宮崎）西武の2年目・篠原響投手（19）が日本代表のサポートメンバーとして先発すると、1回無安打1四球2三振と好投した。ユニホームは能見篤史投手コーチの「84」番を借りてマウンドに上がると、ニカラグア代表でもあるダウンズを136キロのカットボールで空振り三振に仕留めた。柳町には四球を与えたが、正木は150キロ直球で右飛。栗原は134キロのチェンジア