◆２軍練習試合巨人２軍―ロッテジャイアンツ（２３日・ひむか）巨人の育成、クリスチャン・フェリス外野手（２３）が自慢のパワーを見せつけた。４回の守備から途中出場。３点リードの５回２死二塁の第１打席で相手左腕・朴に対すると、カウント３―１から逆方向の左中間へ２点本塁打。悠々とダイヤモンドを一周した。フェリスは昨年８月に加入。身長２００センチ、体重１２７キロの２３歳は、未来の大砲候補として期待が