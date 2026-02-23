ロックバンド「ＳＩＡＭＳＨＡＤＥ」のドラマー・淳士（Ｊｕｎ−ｊｉ）が２３日、自身のＸを更新。ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなったことを受け、心境をつづった。淳士は「真矢さんの最期、看取ることができました。通夜でお別れもしてきました。」と報告し、「まだ全く現実として受け止められてません。つらすぎる。。」と現在の心