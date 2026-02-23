放送作家の高田文夫氏（77）が23日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。大ベテランの林家木久扇について語った。高田氏は「笑点すごいよ、見事だよ。3000回でしょ。談志、前田武彦でしょ、三波伸介、円楽さん（5代目）、歌丸さん、（春風亭）昇太でしょ、スゴいよ。驚いた」とうなった。そして「だからキャリアのある人もスゴい感じがするよ。昨日なんか木久蔵師匠（現木久扇）が本