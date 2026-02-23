ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が２３日、首痛によりＷＢＣ日本代表との強化試合（サンマリン）を欠場することが決まった。試合前練習でグラウンドに姿を現した柳田だったが、早めに切り上げた。２２日の強化試合には「４番・ＤＨ」で先発出場。第１打席で右前打を放つと第２打席では四球を選び、５回に代打を送られていた。柳田は２月中旬まで調整を一任されるＳ組として同月上旬は筑後で練習。１４日から宮崎春季キ