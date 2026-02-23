ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢さんがプロデュースをしていたラーメン店「天雷軒」が２３日、インスタグラムを更新。真矢さんの死を悼んだ。天雷軒は「【天雷軒プロデューサー真矢さんを偲んで】」と書き出し、「『人を笑顔にしたい』という真矢さんの熱い想いから、天雷軒は始まりました。そして、創業時に自信を持って完成させた天雷軒の看板である『琥珀醤油ラーメン』をずっと愛してくれていました」と振り返った