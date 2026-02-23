北朝鮮の金正恩国務委員長が、朝鮮労働党のトップである党総書記に再び推戴された。第8回党大会で初めて党総書記に就任してから5年ぶりとなる。北朝鮮は、核兵器開発を通じて国家を「自尊・自強の極致」に押し上げたことを再推戴の名分に掲げ、今後も核・ミサイル強化路線を揺るぎなく継続する意思を示唆した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は23日、「朝鮮労働党第9回大会4日目の会議が2月22日に行われた」と報じた。大会では、金正恩