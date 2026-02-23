京急線・品川駅周辺が大きく変わります。23日未明、巨大な橋をかける工事が行われました。23日未明、東京の京急線・品川駅近くで新たなトラス橋をかける工事が行われました。橋は全長99メートル、重さ1400トンで、23日の工事では、1時間でおよそ80メートル、北品川駅方面へ移動しました。今後、橋を段階的に移動させ、2027年度内に設置が完了します。品川・北品川駅の近くには、交通渋滞の要因となっている3つの踏切があり、東京都