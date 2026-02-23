ロックバンド、BOOWYのドラマーとして知られる高橋まこと（72）が23日、X（旧ツイッター）を更新。この日、56歳で亡くなったことが発表されたLUNA SEAのドラマー真矢さんをしのんだ。高橋は「真矢逝くのが早すぎだろう、なんとも言えないです。去年ゴルフやろうって言ってたのにな」と吐露。そして「ご冥福をお祈りします。先に逝くなよ！！」と追悼した。