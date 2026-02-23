徳島市からの「タテルート」のうち橋を渡る区間が開通国土交通省 徳島河川国道事務所は2025年12月24日、徳島南部道の小松島南IC〜阿南IC間の延長3.2kmが2026年3月8日に開通すると発表しました。どのような道路で、開通してどう便利になるのでしょうか。徳島南部道は、徳島市と南にある阿南市を結ぶ、計画の延長22.4kmにわたる高規格幹線道路です。【画像】超便利!? これが徳島「タテ横断する道路」のルートです！（19枚）