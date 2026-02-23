Image: usfl こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。この記事は2025年3月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。キャッシュレス決済を利用していても、財布は別で持ち歩きたい方って増えていると思います。財布の「かさばり」は意外とストレス源になりますし、少しでも小さく軽くなればその恩恵は大きいもの。カードサイズボディに取り出しやすさを詰め込んだ財