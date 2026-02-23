2月23日、静岡県函南町の住宅でテレビの周辺から出火したとみられる火事がありました。この火事で室内に煙が充満し、2階の窓を開けた女性が誤って落下して負傷しました。 消防によりますと、2月23日午前10時過ぎ、「建物1階の灯油ストーブから黒い煙が出ている。慌てて逃げようとした人がけがをした」と消防に通報がありました。 火は住宅内のテレビとテレビ台、付近の壁を焼き、約20分後に消し止められました。 警察によ