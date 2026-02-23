俳優の森田剛（47）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。若い頃の思いを明かす場面があった。この日は占い師・シウマ氏の鑑定を受けた。シウマ氏は森田について14歳、15歳の「中2から中3ぐらいで、新しい出会いが」と占い、森田は「その辺から仕事は始めています」と振り返った。シウマ氏は「16から17歳で凄く人気が出てくる」とも語り、「（V6での）デビューです