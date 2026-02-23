公立高校として全国で初めて宇宙専門のコースを設けた和歌山県立串本古座高校（串本町）の校舎屋上に、直径３メートルのパラボラアンテナが設置された。高度約８００キロを周回する人工衛星のデータを受信して授業や部活動で活用する。（望月弘行）アンテナを製作したのは、和歌山大学に設置されているパラボラアンテナの管理を担う機械金属加工業「赤井工作所」（岩出市）。宇宙教育活動の推進を目的に、県教育委員会を通じて