23日午後2時35分ごろ、奈良県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三重県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、奈良県の御杖村です。【各地の震度詳細】■震度2□奈良県御杖村■震度1□奈良県宇陀市曽爾村□三重県津市名張市尾鷲市三重紀