◇ボートレース江戸川G1江戸川大賞開設70周年記念最終日（2026年2月24日）ボートレース江戸川のG1「江戸川大賞開設70周年記念」は23日が中止順延になり、24日が最終日。12Rで優勝戦が行われる。1号艇の予選トップ・茅原悠紀がフライングに散った準優勝戦12R。3コースからツケマイを放った平本真之（41＝愛知）は強い追い風、上げ潮に流されたが冷静さを失わなかった。混戦になった2Mを差すと、続く2周1Mを先取りして勝利を