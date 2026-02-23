◆オープン戦日本ハム―阪神（２３日・名護）日本ハムの達孝太投手が、万全の仕上がりを披露した。初回、先頭の近本に初球１５１キロを右前打されたが、許した快音はこれだけ。中野の二ゴロで走者が入れ替わったが、ディベイニーを１５３キロで空振り三振に仕留めると、大山を１５２キロで一飛。２回も高寺をこの日の最速１５５キロで見逃しの３球三振に斬るなど、３者凡退に抑えた。３回先頭では、昨季までバッテリーを組