◆オープン戦中日―ロッテ（２３日・北谷）待望の一発が飛び出した。「４番・右翼」で先発出場した新外国人、ミゲル・サノー内野手が、“来日１号”を放った。４―０の３回。この回から登板した３番手・カスティーヨの初球を捉えた。１５０キロ直球を振り抜いた打球は、ドラゴンズファンが待つ右中間席上段へ。オープン戦６打席目で飛び出した初アーチに、ゆくりとダイヤモンドを一周。ベンチとスタンドからの歓声に笑顔で応