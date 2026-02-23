ロックバンド「ＨＯＵＮＤＤＯＧ」のボーカル・大友康平が２３日、公式ブログを更新し、１７日に急逝したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）について「とにかく、ショックです。そして、残念でなりません。ご冥福を心よりお祈りいたします」と追悼した。大友は「かねて闘病中というニュースは耳にしていましたが、まさか…です。５６歳はあまりにも早すぎます」と悲痛な心情を吐露。「ライブ